Можливі екстрені відключення на невизначений термін: деталі атаки на Київщину

"Вночі ворог пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури нашої області. Виведено з ладу низку критичних об’єктів. Потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін", - казав він.

За його словами, фахівці вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу. Усі працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп.

"Вкотре закликаю помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години. Це вимушений крок задля стабілізації ситуації. Сьогодні, як ніколи, наша з вами згуртованість необхідна всій країні", - додав Кулеба.