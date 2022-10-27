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Можливі екстрені відключення на невизначений термін: деталі атаки на Київщину

Фото: з'явилися деталі атаки Київської області 27 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі у четвер, 27 жовтня, ворог пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури Київської області, не працює низка критичних об’єктів. Мешканців попередили про екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Вночі ворог пошкодив об’єкти енергетичної інфраструктури нашої області. Виведено з ладу низку критичних об’єктів. Потрібно готуватися до екстрених відключень електрики на невизначений термін", - казав він.

За його словами, фахівці вживають необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу. Усі працюють на своїх місцях в режимі нон-стоп.

"Вкотре закликаю помірно споживати електроенергію, особливо в пікові години. Це вимушений крок задля стабілізації ситуації. Сьогодні, як ніколи, наша з вами згуртованість необхідна всій країні", - додав Кулеба.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 27 жовтня завдали удару по Київській області. Внаслідок чого було зафіксовано кілька "прильотів".

Пізніше стало відомо, що російські війська, застосувавши іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", здійснили понад шість атак на Київську область. Крім того, у поліції показали фотографії уламків безпілотників, які вдарили по одному із районів області.

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Київ