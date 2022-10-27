Возможны экстренные отключения на неопределенный срок: детали атаки на Киевскую область

"Ночью враг повредил объекты энергетической инфраструктуры нашей области. Выведен из строя ряд критических объектов. Нужно готовиться к экстренным отключениям электричества на неопределенный срок", - говорил он.

По его словам, специалисты принимают необходимые меры для ликвидации последствий обстрела. Все работают на своих местах в режиме нон-стоп.

"В очередной раз призываю умеренно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы. Это вынужденный шаг для стабилизации ситуации. Сегодня, как никогда, наша с вами сплоченность необходима всей стране", - добавил Кулеба.