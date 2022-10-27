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Возможны экстренные отключения на неопределенный срок: детали атаки на Киевскую область

Фото: появились детали атаки на Киевскую область 27 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на четверг, 27 октября, враг повредил объекты энергетической инфраструктуры Киевской области, не работает ряд критических объектов. Жителей предупредили об экстренных отключениях электроэнергии на неопределенный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Ночью враг повредил объекты энергетической инфраструктуры нашей области. Выведен из строя ряд критических объектов. Нужно готовиться к экстренным отключениям электричества на неопределенный срок", - говорил он.

По его словам, специалисты принимают необходимые меры для ликвидации последствий обстрела. Все работают на своих местах в режиме нон-стоп.

"В очередной раз призываю умеренно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы. Это вынужденный шаг для стабилизации ситуации. Сегодня, как никогда, наша с вами сплоченность необходима всей стране", - добавил Кулеба.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 27 октября нанесли удар по Киевской области. Вследствие чего было зафиксировано несколько "прилетов".

Позже стало известно, что российские войска, применив иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", совершили более шести атак на Киевскую область. Кроме того, в полиции показали фотографии обломков беспилотников, ударивших по одному из районов области.

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Киев