Можливе захоплення Білорусі Росією: експерти ISW оцінили нові виклики для НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Експерти ISW сходяться на думці, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, досягне значних успіхів у посиленні свого впливу на Білорусь, незалежно від підсумків його вторгнення в Україну.

Імовірні постійні успіхи РФ у Білорусі ставлять країни Заходу перед вибором, що робити з новим безпековим ландшафтом на східному фланзі НАТО. Якщо Альянс дозволить Путіну зберегти захоплені території в Україні, особливо в Криму та східній частині Херсонської області, тоді Кремль зможе використати як окуповані білоруські, так і українські території, щоб ще більше загрожувати Україні та східному флангу НАТО.

Як альтернативу Захід міг би забезпечити умови, за яких територіально єдина Україна стане надійним військовим партнером у захисті східного флангу НАТО від Росії та окупованої Росією Білорусі.

Для цього в НАТО мають надати Україні можливість вигнати російські війська зі своєї території. Надзвичайно малоймовірно, що країни Заходу зможуть перемогти чи ефективно відреагувати на російську кампанію із поглинання Білорусі без попередньої поразки російського вторгнення до України.