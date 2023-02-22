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Возможный захват Беларуси Россией: эксперты ISW оценили новые вызовы для НАТО

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Среда 22 февраля 2023 05:29
Возможный захват Беларуси Россией: эксперты ISW оценили новые вызовы для НАТО Фото: эксперты ISW оценили риски оккупации Беларуси Россией для стран НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Эксперты ISW оценили риски оккупации Беларуси Россией для стран НАТО и призвали серьезно подготовиться к возможному контролю Москвой новых территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Эксперты ISW сходятся во мнении, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, добьется значительных успехов в усилении своего влияния на Беларусь, независимо от итогов его вторжения в Украину.

Вероятные постоянные успехи РФ в Беларуси ставят страны Запада перед выбором, что делать с новым ландшафтом безопасности на восточном фланге НАТО. Если Альянс позволит Путину сохранить захваченные территории в Украине, особенно в Крыму и восточной части Херсонской области, тогда Кремль сможет использовать как оккупированные белорусские, так и украинские территории, чтобы еще больше угрожать Украине и восточному флангу НАТО.

В качестве альтернативы Запад мог бы обеспечить условия, при которых территориально единая Украина станет надежным военным партнером в защите восточного фланга НАТО от России и оккупированной Россией Беларуси.

Для этого в НАТО должны дать Украине возможность изгнать российские войска со своей территории. Чрезвычайно маловероятно, что страны Запада смогут победить или эффективно отреагировать на российскую кампанию по поглощению Беларуси без предварительного поражения российского вторжения в Украину.

Ранее мы писали, что российское правительство планирует взять под полный контроль политику, экономику и военный потенциал Беларуси к 2030 году.

Напомним, ранее аналитики ISW отмечали, что Кремль, скорее всего, присоединит к себе элементы белорусской оборонно-промышленной базы (ОПБ) в рамках более масштабных усилий по переоснащению российских вооруженных сил для поддержки затяжной войны против Украины.

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