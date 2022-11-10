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Можливе виведення військ РФ з Херсона не стане кінцем війни, - Білий дім

Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Можливе відведення російських військ на правий берег Херсонської області не завершить війну, але буде перемогою для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

"Це значна військова віха для українців, якщо насправді станеться так, що Росія відведе війська на далекий берег Дніпра. Звичайно, ми збиралися стежити за діями, а не лише за оголошеннями, щоб побачити, що відбувається насправді. Але якщо це станеться, це означатиме, що у битві під Києвом, у битві під Херсоном, у битві під Харковом українці здобули перемогу над загарбницькою мародерською силою, яка вела незаконну війну в їхній країні. Але, звичайно, це не кінець війни", - зазначив Салліван.

За його словами, росіяни продовжують окупувати частину територій України, але в той же час США й надалі підтримуватимуть нашу країну у зусиллях щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російське командування заявило про намір відвести свої війська на лівий берег Херсонської області.

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