Можливе виведення військ РФ з Херсона не стане кінцем війни, - Білий дім

"Це значна військова віха для українців, якщо насправді станеться так, що Росія відведе війська на далекий берег Дніпра. Звичайно, ми збиралися стежити за діями, а не лише за оголошеннями, щоб побачити, що відбувається насправді. Але якщо це станеться, це означатиме, що у битві під Києвом, у битві під Херсоном, у битві під Харковом українці здобули перемогу над загарбницькою мародерською силою, яка вела незаконну війну в їхній країні. Але, звичайно, це не кінець війни", - зазначив Салліван.

За його словами, росіяни продовжують окупувати частину територій України, але в той же час США й надалі підтримуватимуть нашу країну у зусиллях щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності.