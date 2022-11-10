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Возможный вывод войск РФ из Херсона не станет концом войны, - Белый дом

Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Возможный отвод российских войск на правый берег Херсонской области не завершит войну, но будет победой для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Это значительная военная веха для украинцев, если на самом деле произойдет так, что Россия отведет войска на дальний берег Днепра. Конечно, мы собирались следить за действиями, а не только за объявлениями, чтобы увидеть, что происходит на самом деле. Но если это произойдет, это будет означать, что в битве под Киевом, в битве под Херсоном, в битве под Харьковом украинцы одержали победу над захватнической мародерской силой, которая вела незаконную войну в их стране. Но, конечно, это не конец войны", - отметил Салливан.

По его словам, россияне продолжают оккупировать часть территорий Украины, но в то же время США будут и дальше поддерживать нашу страну в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, ранее стало известно, что российское командование заявило о намерении отвести свои войска на левый берег Херсонской области.

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