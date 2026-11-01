Можемо знищити за 10 хвилин: Трамп натякнув на підготовку ударів по двох об'єктах Ірану

Під час спілкування з пресою Трамп запитав, чи є якісь тимчасові рамки для переговорів за посередництва Катару, маючи на увазі відновлення діалогу між США та Іраном, щоб не допустити відновлення ударів.

У відповідь глава Білого дому заявив, що Вашингтон не поспішає і традиційно перерахував, що США знищив:

іранський військово-морський флот;

військово-повітряні сили;

засоби ППО;

практично всю військову техніку та виробничих потужностей;

ядерну програму та ядерний потенціал.

"Нам ще потрібно розібратися, я сказав би, з одним або двома об'єктами, але ми можемо зробити це за 10 хвилин. Можливо, ви могли б глянути на гору Пікакс, з цим потрібно розібратися. Ми можемо зробити це дуже швидко", - сказав Трамп.

ЗМІ зазначають, що ймовірно, Трамп мав на увазі передбачуваний ядерний об'єкт під горою Коланг-Газ Ла (йдеться про одну й ту саму гору).

Також глава Білого дому знову заявив, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї, і зазначив, що Тегеран у переговорах йде на угоду, а потім відмовляється від неї.