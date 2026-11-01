Можемо знищити за 10 хвилин: Трамп натякнув на підготовку ударів по двох об'єктах Ірану

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон має плани атак на один або два об'єкти в Ірані. Він стверджує, що США можуть впоратися із цим за десять хвилин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Rapid Response 47 у соцмережі Х.
Під час спілкування з пресою Трамп запитав, чи є якісь тимчасові рамки для переговорів за посередництва Катару, маючи на увазі відновлення діалогу між США та Іраном, щоб не допустити відновлення ударів.
У відповідь глава Білого дому заявив, що Вашингтон не поспішає і традиційно перерахував, що США знищив:
"Нам ще потрібно розібратися, я сказав би, з одним або двома об'єктами, але ми можемо зробити це за 10 хвилин. Можливо, ви могли б глянути на гору Пікакс, з цим потрібно розібратися. Ми можемо зробити це дуже швидко", - сказав Трамп.
ЗМІ зазначають, що ймовірно, Трамп мав на увазі передбачуваний ядерний об'єкт під горою Коланг-Газ Ла (йдеться про одну й ту саму гору).
Також глава Білого дому знову заявив, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї, і зазначив, що Тегеран у переговорах йде на угоду, а потім відмовляється від неї.
Нагадаємо, що за даними Axios, США та Ізраїль підготували план масштабних ударів по Ірану. Джерела говорять, що під ударом може опинитися керівництво, енергетичні та ядерні об'єкти, а також інфраструктура країни.
Причому в медіа пишуть, що Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, а також є інформація, що Трамп може схилитися до військової кампанії у разі програшу республіканців на довиборах до Конгресу США 3 листопада.
На цьому тлі Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї наказав військовому командуванню підготуватися до можливого відновлення активної фази війни зі США та Ізраїлем.