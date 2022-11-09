Можемо не витерпіти: в Ірані відкрито погрожують Саудівській Аравії

Ісламська Республіка Іран поки що прийняла стратегічне терпіння з твердою раціональністю. Але вона не дає жодних гарантій для продовження цього стратегічного терпіння іншим країнам, які є "дестабілізаторами" регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інформації та національної безпеки Ірану Ісмаїла Хатіба, яку приводить Fars News Agency.
"У випадку Саудівської Аравії я кажу, що наша доля та доля інших країн регіону пов’язані через наше сусідство. З точки зору Ірану, будь-яка нестабільність у країнах регіону є заразною, а будь-яка нестабільність в Ірані може бути заразною для країн регіону", - заявив міністр.
За його словами, далекі країни є дестабілізаторами регіону. Мова йде про Британію, США та Саудівську Аравію. Він пояснює, що закидання камінням могутнього Ірану країнами, які сидять у скляних будинках, не має іншого сенсу, окрім переходу кордону раціональності у темряву дурості.
"Ісламська Республіка Іран поки що прийняла стратегічне терпіння з твердою раціональністю, але вона не дає жодних гарантій для продовження цього стратегічного терпіння в разі продовження бойових дій. Безсумнівно, якщо воля Ісламської Республіки Іран відповісти взаємністю та покарати ці країни, скляні палаци впадуть, і ці країни не побачать стабільності", - пригрозив Хатіб.
Раніше Wall Street Journal повідомляли, що Саудівська Аравія поділилася зі Сполученими Штатами Америки розвіданими, в яких вказувалось, що Іран планує напад на їх країну та Ірак.
Наступного дня в Ірані над куполом мечеті Джамкаран у священному місті Кум був піднятий червоний "прапор помсти", що може означати оголошення війни.
Пізніше в МЗС Ірану заявили, що не планують нападати на Саудівську Аравію.
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