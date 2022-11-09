RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Можем не вытерпеть: в Иране открыто угрожают Саудовской Аравии

Фото: в Иране открыто угрожают Саудовской Аравии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Исламская Республика Иран пока приняла стратегическое терпение с твердой рациональностью. Но она не дает никаких гарантий для продолжения этого стратегического терпения другим странам, являющимся "дестабилизаторами" региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра информации и национальной безопасности Ирана Исмаила Хатиба, которое приводит Fars News Agency.

"В случае Саудовской Аравии я говорю, что наша судьба и судьба других стран региона связаны через наше соседство. С точки зрения Ирана, любая нестабильность в странах региона заразна, а любая нестабильность в Иране может быть заразной для стран. региона", - заявил министр.

По его словам, далекие страны являются дестабилизаторами региона. Речь идет о Британии, США и Саудовской Аравии. Он объясняет, что заброс камнями могущественного Ирана странами, сидящими в стеклянных домах, не имеет другого смысла, кроме перехода границы рациональности во тьму глупости.

"Исламская Республика Иран пока приняла стратегическое терпение с твердой рациональностью, но она не дает никаких гарантий для продолжения этого стратегического терпения в случае продолжения боевых действий. Несомненно, если воля Исламской Республики Иран ответить взаимностью и наказать эти страны, стеклянные дворцы" страны не увидят стабильности", - пригрозил Хатиб.

Ранее Wall Street Journal сообщали, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами Америки разведанными, в которых указывалось, что Иран планирует нападение на их страну и Ирак .

На следующий день в Иране над куполом мечети Джамкаран в священном городе Кумбыл поднят красный флаг мести , что может означать объявление войны.

Позже в МИДе Ирана заявили, что не планируют нападать на Саудовскую Аравию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВеликобританияИранСаудовская Аравия