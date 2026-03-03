"Можемо вічно воювати": Трамп заявив про майже безмежні запаси зброї у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна володіє практичними безмежними запасами зброї, за допомогою якої Вашингтон можуть "вічно" вести війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, запаси боєприпасів США середнього і вищого за середній класу ніколи не були "такими високими і кращими", як зараз.
"Мені сьогодні сказали, у нас практично необмежений запас цієї зброї. Війни можна вести "вічно" і дуже успішно, використовуючи тільки ці запаси (які кращі за кращу зброю інших країн)", ; підкреслив глава Білого дому.
Він додав, що якщо говорити про боєприпаси найвищого рівня - то у США теж є хороший запас. Однак вони не там, де Вашингтон хотів би.
"Багато додаткової високоякісної зброї зберігається для нас у віддалених районах", - пояснив президент.
Водночас Трамп знову звинуватив колишнього лідера Джо Байдена в тому, що той допомагав і безкоштовно давав зброю Україні.
"Сонний Джо Байден витратив увесь свій час і гроші нашої країни, віддаючи все... Зеленському з України - сотні млрд доларів... Він роздав так багато надвисокоякісної зброї безоплатно і не потрудився її поповнити", - ідеться в пості лідера США.
Резюмуючи Трамп похвалив себе, заявивши, що "на щастя", він відновив армію США ще під час першої своєї каденції і продовжує це робити зараз.
"Сполучені Штати забезпечені всім необхідним і готові до великої перемоги", - підсумував Трамп.
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль разом зі США почали бомбити Іран. Як кажуть американські чиновники, мета полягає в тому, щоб стримати ядерні амбіції Тегерана і знищити ядерний арсенал країни.
За ці кілька днів уже було безліч ударів і в перший же день атаки Ізраїль і США ліквідували верховного лідера аятолу Алі Хаменеї та низку інших найвисокопоставленіших іранських чиновників.
Водночас Дональд Трамп заявив, що США ще не почали сильно атакувати Іран. За його словами, велика хвиля ще не настала, але вже незабаром буде.
За даними CNN, США готуються готуються до посилення атак у найближчі 24 години. Джерела сказали, що нинішні удари вже послабили оборону Ірану, тож тепер знищуватимуть виробництво ракет, дронів і військово-морський флот.