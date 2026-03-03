"Можем вечно воевать": Трамп заявил о почти безграничных запасах оружия у США

По словам Трампа, запасы боеприпасов США среднего и выше среднего класса никогда не были "такими высокими и лучшими", как сейчас.

"Мне сегодня сказали, у нас практически неограниченный запас этого оружия. Войны можно вести "вечно" и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран)", ; подчеркнул глава Белого дома.

Он добавил, что если говорить о боеприпасах самого высокого уровня - то у США тоже есть хороший запас. Однако они не там, где Вашингтон хотел бы.

"Много дополнительного высококачественного оружия хранится для нас в отдаленных районах", - пояснил президент.

В то же время Трамп вновь обвинил бывшего лидера Джо Байдена в том, что тот помогал и бесплатно давал оружие Украине.

"Сонный Джо Байден потратил все свое время и деньги нашей страны, отдавая все... Зеленскому из Украины - сотни млрд долларов... Он раздал так много сверхвысокачественного оружия бесплатно и не потрудился его восполнить", - говорится в посте лидера США.

Резюмируя Трамп похвалил себя, заявив, что "к счастью", он восстановил армию США еще во время первой своей каденции и продолжает это делать сейчас.

"Соединенные Штаты обеспечены всем необходимым и готовы к большой победе", - подытожил Трамп.