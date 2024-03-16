UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Можемо досягти вразливості системи війни у РФ своєю зброєю, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України мають далекобійне озброєння власного виробництва, яким здатні завдавати ударів по об'єктах на території РФ, що впливає на зниження можливостей "військової машини" Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президент України Володимира Зеленського.

"Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості, і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю", - сказав глава держави.

Так, президент висловив вдячність Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за "нову українську далекобійність".

Крім того, Зеленський також подякував вітчизняному оборонно-промисловому комплексу: "всім, хто працює заради української сили".

"Бо це дійсно українська далекобійність - те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі", - наголосив президент.

Атаки на НПЗ в Росії

Зазначимо, що останнім часом атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Крім того, дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

Раніше сьогодні, 16 березня, джерела РБК-Україна повідомили про те, що СБУ атакувала відразу три нафтопереробні заводи у Самарській області Росії цієї ночі. Йдеться про заводи "Роснєфті".

Детальніше про те, чи можуть удари по НПЗ "знекровити" Росію та допомогти Україні на фронті - читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський