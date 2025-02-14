"Можемо домовитися щодо України, але турбують інші загрози". Про що сказав Венс у Мюнхені

Віце-президент США Джей Ді Венс виступив на Мюнхенській конференції з безпеки 2025. У своїй промові він побічно згадав Україну, головним чином зосередившись на критиці європейських партнерів.
РБК-Україна наводить головні заяви Венса.
Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа стурбована європейською безпекою.
"Ми вважаємо, що можемо домовитися щодо України та Росії, це буде важливо в найближчі роки для Європи. Але зовнішні актори - Росія і Китай - мене не стільки турбують. Мене турбують загрози зсередини", - заявив він і перейшов до заяв про те, що Європа нібито не поділяє спільні зі США демократичні цінності.
Венс розкритикував колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона, який нещодавно "висловив захоплення з приводу рішення уряду Румунії скасувати результати виборів" і припустив, що те ж саме може статися в Німеччині.
"Ці безцеремонні заяви шокують американське вухо", - підкреслив він.
За його словами, протягом багатьох років усі говорили, що все, що Захід фінансує і підтримує, робиться в ім'я демократичних цінностей - від політики щодо України до цифрової цензури.
"Але, коли ми бачимо, як європейські суди скасовують вибори, а високопосадовці погрожують скасувати інші, ми маємо поставити собі питання, чи відповідаємо ми високим стандартам", - зазначив віце-президент США.
Він також розкритикував те, що вважає обмеженням свободи слова в Європі. За його словами, під час холодної війни захисники демократії протистояли набагато більш тиранічним силам у Європі. І ті, хто застосовував цензуру, закриття церков і скасовували вибори, "звісно, не були хорошими хлопцями".
"Слава Богу, що вони програли "холодну війну". Вони програли тому, що не цінували і не поважали всі блага свободи, свободи дивуватися, помилятися, винаходити, будувати. Як з'ясувалося, ви не можете заборонити інновації чи творчість, як і не можете примусити людей думати, відчувати чи вірити, а ми вважаємо, що ці речі, безумовно, пов'язані між собою. І, на жаль, коли я дивлюся на Європу сьогодні, іноді не зовсім зрозуміло, що сталося з деякими переможцями холодної війни", - додав Венс.
Він піддав різкій критиці правила ЄС щодо модерації контенту, німецьку поліцію за "проведення рейдів проти громадян, яких підозрюють у розміщенні антифеміністських коментарів у мережі в рамках боротьби з жінконенависництвом в інтернеті" і шведські плани засудити активіста, який спалив Коран.
Він також згадав Велику Британію, розлого розповівши про людину, звинувачену в порушенні захисних зон навколо клінік, де роблять аборти, і про листівки шотландського уряду на аналогічну тему.
Венс повернувся до питання анульованих виборів у Румунії, заявивши, що їх скасували "за непереконливими підозрами спецслужб і під величезним тиском сусідів по континенту". Він також розкритикував припущення про те, що демократію можна знищити за допомогою кількох сотень тисяч доларів і цифрової реклами з іншої країни.
"Якщо ви вірите в це, то ваша демократія не була дуже сильною від самого початку", - зазначив Венс.
На його думку, організатори Мюнхенської конференції мали допустити до участі політиків-популістів, з якими "не обов'язково погоджуватися, але ми зобов'язані хоча б брати участь у діалозі з ними".
Джей Ді Венс вважає, що європейські країни бояться власних виборців.
"Якщо ви біжите в страху перед власними виборцями, то Америка нічого не може для вас зробити, як і ви не можете нічого зробити для американського народу, який обрав мене і президента Трампа", - сказав він.
Він також згадав Brexit та інші вибори, де люди "голосують за політичних лідерів, які обіцяють покласти край неконтрольованій міграції". За його словами, відгородження від голосів нічого не захищає і "є найвірнішим способом знищити демократію".
"Якщо американська демократія може пережити 10 років лайки Грети Тунберг, то ви, хлопці, зможете пережити кілька місяців Ілона Маска", - зіронізував Венс.
Віце-президент США закликав європейських лідерів прийняти те, що говорить народ, навіть якщо вони з цим не згодні.
"У цьому, на мій погляд, і полягає велика магія демократії. Вона не в цих кам'яних будівлях або красивих готелях. Вона навіть не в тих великих інститутах, які ми побудували разом як спільне суспільство", - сказав він.
Під кінець виступу він процитував слова Папи Римського Іоанна Павла II з його промови 1978 року.
"Не бійтеся. Ми не повинні боятися наших людей, навіть якщо вони висловлюють погляди, не згодні з їхнім керівництвом", - додав він.
За основними подіями на Мюнхенській безпековій конференції стежте в онлайні РБК-Україна.
Нагадаємо, раніше у виступі на мюнхенському майданчику президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи переговори про завершення війни в Україні, заявила, що Володимиру Путіну доведеться показати, що він більше не хоче знищити Україну.
А ще вона заявила, що у Євросоюзу буде місце за столом переговорів.
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