"Можемо домовитися щодо України, але турбують інші загрози". Про що сказав Венс у Мюнхені

Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа стурбована європейською безпекою.

"Ми вважаємо, що можемо домовитися щодо України та Росії, це буде важливо в найближчі роки для Європи. Але зовнішні актори - Росія і Китай - мене не стільки турбують. Мене турбують загрози зсередини", - заявив він і перейшов до заяв про те, що Європа нібито не поділяє спільні зі США демократичні цінності.

Загроза скасування виборів "шокують американське вухо"

Венс розкритикував колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона, який нещодавно "висловив захоплення з приводу рішення уряду Румунії скасувати результати виборів" і припустив, що те ж саме може статися в Німеччині.

"Ці безцеремонні заяви шокують американське вухо", - підкреслив він.

За його словами, протягом багатьох років усі говорили, що все, що Захід фінансує і підтримує, робиться в ім'я демократичних цінностей - від політики щодо України до цифрової цензури.

"Але, коли ми бачимо, як європейські суди скасовують вибори, а високопосадовці погрожують скасувати інші, ми маємо поставити собі питання, чи відповідаємо ми високим стандартам", - зазначив віце-президент США.

Борці зі свободою слова програли "холодну війну"

Він також розкритикував те, що вважає обмеженням свободи слова в Європі. За його словами, під час холодної війни захисники демократії протистояли набагато більш тиранічним силам у Європі. І ті, хто застосовував цензуру, закриття церков і скасовували вибори, "звісно, не були хорошими хлопцями".

"Слава Богу, що вони програли "холодну війну". Вони програли тому, що не цінували і не поважали всі блага свободи, свободи дивуватися, помилятися, винаходити, будувати. Як з'ясувалося, ви не можете заборонити інновації чи творчість, як і не можете примусити людей думати, відчувати чи вірити, а ми вважаємо, що ці речі, безумовно, пов'язані між собою. І, на жаль, коли я дивлюся на Європу сьогодні, іноді не зовсім зрозуміло, що сталося з деякими переможцями холодної війни", - додав Венс.

Він піддав різкій критиці правила ЄС щодо модерації контенту, німецьку поліцію за "проведення рейдів проти громадян, яких підозрюють у розміщенні антифеміністських коментарів у мережі в рамках боротьби з жінконенависництвом в інтернеті" і шведські плани засудити активіста, який спалив Коран.

Він також згадав Велику Британію, розлого розповівши про людину, звинувачену в порушенні захисних зон навколо клінік, де роблять аборти, і про листівки шотландського уряду на аналогічну тему.

Демократія слабка, якщо її можна знищити цифровою рекламою

Венс повернувся до питання анульованих виборів у Румунії, заявивши, що їх скасували "за непереконливими підозрами спецслужб і під величезним тиском сусідів по континенту". Він також розкритикував припущення про те, що демократію можна знищити за допомогою кількох сотень тисяч доларів і цифрової реклами з іншої країни.

"Якщо ви вірите в це, то ваша демократія не була дуже сильною від самого початку", - зазначив Венс.

На його думку, організатори Мюнхенської конференції мали допустити до участі політиків-популістів, з якими "не обов'язково погоджуватися, але ми зобов'язані хоча б брати участь у діалозі з ними".

Європа боїться власних виборців

Джей Ді Венс вважає, що європейські країни бояться власних виборців.

"Якщо ви біжите в страху перед власними виборцями, то Америка нічого не може для вас зробити, як і ви не можете нічого зробити для американського народу, який обрав мене і президента Трампа", - сказав він.

Він також згадав Brexit та інші вибори, де люди "голосують за політичних лідерів, які обіцяють покласти край неконтрольованій міграції". За його словами, відгородження від голосів нічого не захищає і "є найвірнішим способом знищити демократію".

"Якщо американська демократія може пережити 10 років лайки Грети Тунберг, то ви, хлопці, зможете пережити кілька місяців Ілона Маска", - зіронізував Венс.

Заключний посил до Європи: не бійтеся того, що говорить народ

Віце-президент США закликав європейських лідерів прийняти те, що говорить народ, навіть якщо вони з цим не згодні.

"У цьому, на мій погляд, і полягає велика магія демократії. Вона не в цих кам'яних будівлях або красивих готелях. Вона навіть не в тих великих інститутах, які ми побудували разом як спільне суспільство", - сказав він.

Під кінець виступу він процитував слова Папи Римського Іоанна Павла II з його промови 1978 року.

"Не бійтеся. Ми не повинні боятися наших людей, навіть якщо вони висловлюють погляди, не згодні з їхнім керівництвом", - додав він.