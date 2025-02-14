Фон дер Ляєн відповіла, чи братиме участь у переговорах щодо припинення війни в Україні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн братиме участь у переговорах щодо припинення війни Росії проти України. Адже, за її словами, Україна потребує справедливого та міцного миру.

На питання, чи буде вона за столом переговорів, фон дер Ляєн відповіла: "Абсолютно точно".

"Тому, що Україна потребує справедливого та міцного миру. Для цієї мети дуже важливо, щоб був істинний мир, всі спостерігають за ситуацією дуже уважно, і це буде можливо тільки за участю ЄС поруч на підтримку України. І інший компонент - це процес вступу України до ЄС, попередня умова - це тривалий мир", - зазначила президент ЄК.

До цього у вступній промові перед початком Мюнхенської безпекової конференції вона заявляла, що ЄС активізуватиме зусилля щодо вступу України до блоку.

"Тут уже багато зроблено, але знову ж таки зараз настав час посилювати цю роботу. Винятки для національних бюджетів, спільний підхід до інвестицій та прискорення вступу України до ЄС - ось у чому мають полягати нові цілі Європейського Союзу", - наголосила фон дер Ляєн.