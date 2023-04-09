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Може збивати цілі на відстані 40 км. У Повітряних силах показали роботу ЗРК NASAMS

Фото: у Повітряних силах показали роботу ЗРК NASAMS (gagadget.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року. За 5 місяців зенітники знищили більше сотні російських ракет та безпілотників за допомогою комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові розповіли у відео, у якому розповіли про те, як працює NASAMS та скільки повітряних цілей уже збили зенітники.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук вважає, що бригада, яка використовує NASAMS у майбутньому зможе відмовитись від зенітно-ракетних комплектів старого покоління.

ЗРК NASAMS

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що ЗРК NASAMS прибули в Україну у листопаді.

До того ж, Повітряні сили готові в найкоротші терміни відправити бійців у Норвегію на навчання з використання NASAMS.

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