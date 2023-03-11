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ЗСУ готові в найкоротші терміни розпочати опанування ППО NASAMS в Норвегії

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Субота 11 березня 2023 15:33
ЗСУ готові в найкоротші терміни розпочати опанування ППО NASAMS в Норвегії Фото: ЗСУ готові в найкоротші терміни розпочати опанування ППО NASAMS в Норвегії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Повітряні Сили Збройних Сил України готові в найкоротші терміни відправити військових на навчання в Норвегію, щоб вони мали змогу опанувати ППО NASAMS.

Про це заявив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Олещук привітав рішення урядів Норвегії та США щодо передачі двох систем ППО NASAMS Україні.

"Повітряні Сили Збройних Сил України готові у найкоротші терміни направити воїнів зенітних ракетних військ на навчання в Норвегію. Зенітний ракетний комплекс “NASAMS”, опанований українськими зенітниками, уже довів свою ефективність в Україні", - додав Олещук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Норвегія, у співпраці з США, надасть Україні ще дві повноцінні установки NASAMS.

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