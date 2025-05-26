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Може закінчитись штрафом: поліція нагадала, як правильно вигулювати собак

Фото: Правила вигулу собак (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Власникам собак варто бути особливо уважними. За порушення правил вигулу тварин можуть оштрафувати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Київської області.

Власникам домашніх тварин нагадують про обов’язкові правила вигулу, яких слід дотримуватись, аби уникнути адміністративної відповідальності:

  • собак дозволено вигулювати лише на повідку;
  • великі породи - обов’язково у наморднику;
  • у громадському транспорті тварин перевозять у контейнерах або на задньому майданчику трамвая/тролейбуса;
  • заборонено заходити з тваринами до магазинів, кафе, лікарень та інших громадських місць, окрім спеціалізованих закладів або з собакою-поводирем.

У поліції підкреслюють: власник несе відповідальність за безпеку свого улюбленця, людей, інших тварин і майна. У разі порушень передбачено адміністративну відповідальність.

Про випадки порушень просять повідомляти за номерами: 102 або 112.

Нагадаємо, в Україні діють чіткі правила утримання та вигулу собак, порушення яких може спричинити адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність. Власників можуть оштрафувати за вигул без повідка й намордника, неприбирання за твариною, відвідування заборонених місць тощо. У разі заподіяння шкоди - передбачена компенсація, а у випадках жорстокого поводження - навіть ув’язнення.

Раніше РБК-Україна писало, скільки разів на день потрібно вигулювати собаку для її фізичного та психічного здоров’я. Ветеринари радять щонайменше дві повноцінні прогулянки, а для активних порід - три-чотири. Прогулянки важливі не лише для туалету, а й для соціалізації, стимуляції та профілактики проблем із поведінкою.

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