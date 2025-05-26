Может закончиться штрафом: полиция напомнила, как правильно выгуливать собак

Напомним, в Украине действуют четкие правила содержания и выгула собак, нарушение которых может повлечь административную, гражданскую или уголовную ответственность. Владельцев могут оштрафовать за выгул без поводка и намордника, неуборку за животным, посещение запрещенных мест и тому подобное. В случае причинения вреда - предусмотрена компенсация, а в случаях жестокого обращения - даже заключение в тюрьму.

Ранее РБК-Украина писало, сколько раз в день нужно выгуливать собаку для ее физического и психического здоровья. Ветеринары советуют минимум две полноценные прогулки, а для активных пород - три-четыре. Прогулки важны не только для туалета, но и для социализации, стимуляции и профилактики проблем с поведением.

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