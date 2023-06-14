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Може вже час прикрити лазівки? Подоляк відреагував на іноземні запчастини в ракетах РФ

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Київ, Середа 14 червня 2023 15:42
Може вже час прикрити лазівки? Подоляк відреагував на іноземні запчастини в ракетах РФ Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація завдала чергового удару по Україні ракетами, в яких виявили іноземні комплектуючі. В ОП закликають союзників прикрити очевидні лазівки у санкційних пакетах проти країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в Twіtter радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.

За словами Подоляка, всі ракети які Росія цього разу випустила по Одесі було виготовлено вже у 2023 році. При цьому у них було знайдено мікроелектроніку західного виробництва, що постачається приватними компаніями до Росії через треті країни в обхід санкційних обмежень.

"Питання: може, вже час прикрити очевидні лазівки й діри у санкційних пакетах? Інакше це вже виглядає відверто дивно: з одного боку, наші компанії просто під час повномасштабної війни постачають деталі до ракет країні-агресору та головному доктринальному стратегічному супернику НАТО, з іншого - шукаємо ракети для ППО Україні", - написав Подоляк.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що в ніч на 14 червня окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Одесі. Три з них збили українські військові, але одна поцілила по складському приміщенню однієї з торгових мереж.

Від російського обстрілу загинули 3 співробітники складу, ще 7 отримали поранення.

Окрім того, в центрі Одеси пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини. За попередніми даними, шість людей отримали поранення.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що загарбники вдарили по Одесі ракетами з понад 40 іноземними комплектуючими.

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