Может пора прикрыть лазейки? Подоляк отреагировал на иностранные запчасти в ракетах РФ

Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине ракетами, в которых обнаружили иностранные комплектующие. В ОП призывают союзников прикрыть очевидные лазейки в санкционных пакетах против страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, все ракеты, которые Россия на этот раз выпустила по Одессе, были изготовлены уже в 2023 году. При этом у них была найдена микроэлектроника западного производства, поставляемая частными компаниями в Россию через третьи страны в обход санкционных ограничений.

"Вопрос: может, пора прикрыть очевидные лазейки и дыры в санкционных пакетах? Иначе это уже выглядит откровенно странно: с одной стороны, наши компании просто во время полномасштабной войны поставляют детали к ракетам стране-агрессору и главному доктринальному стратегическому сопернику НАТО, с другой - ищем ракеты для ПВО Украины", - написал Подоляк.

Обстрел Одессы

Напомним, что в ночь на 14 июня оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Одессе. Три из них сбили украинские военные, но одна попала по складскому помещению одной из торговых сетей.

От российских обстрелов погибли 3 сотрудника склада, еще 7 получили ранения.

Кроме того, в центре Одессы поврежден бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины. По предварительным данным, шесть человек получили ранения.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что захватчики ударили по Одессе ракетами с более чем 40 иностранными комплектующими.

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