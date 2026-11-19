Мільярдер визнав, що з точки зору вторгнення агресором є Росія. Водночас він стверджує, що США нібито організували державний переворот, щоб усунути демократично обраного проросійського президента України.

"Це агресивні дії. І без допомоги Державного департаменту США та інших відомств цього б не сталося", - заявив Маск.

Він припустив, що повна відповідь зайняла б забагато часу, тож, можливо, він сформулює її письмово. При цьому мільярдер запевнив, що не виправдовує Росію.

Маск, імовірно, має на увазі Революцію гідності. Протести в Україні почалися наприкінці 2013 року, після того як тодішній президент Віктор Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію з ЄС. Після силового розгону протестувальників і загибелі понад сотні людей Янукович утік до Росії, а Верховна Рада усунула його з посади.

Невдовзі після цього Росія окупувала Крим. Тезу про "переворот, організований Заходом", Кремль відтоді використовує як одне з виправдань агресії проти України.