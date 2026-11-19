Илон Маск признал Россию агрессором, но в то же время заявил, что США якобы организовали государственный переворот в Украине, чтобы свергнуть пророссийского президента. Такой тезис годами продвигает Кремль, оправдывая войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Илона Маска журналисту Эндрю Россу Соркину на саммите DealBook, организованном The New York Times.
Миллиардер признал, что с точки зрения вторжения агрессором является Россия. В то же время, он утверждает, что США якобы организовали государственный переворот, чтобы устранить демократически избранного пророссийского президента Украины.
"Это агрессивные действия. И без помощи Государственного департамента США и других ведомств этого не произошло", - заявил Маск.
Он предположил, что полный ответ занял бы слишком много времени, и, возможно, он сформулирует его в письменном виде. При этом миллиардер заверил, что не оправдывает Россию.
Маск, вероятно, подразумевает революцию достоинства. Протесты в Украине начались в конце 2013 года, после того, как тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС. После силового разгона протестующих и гибели более сотни человек Янукович сбежал в Россию, а Верховная Рада отстранила его от должности.
Вскоре после этого Россия оккупировала Крым. Тезис о "перевороте, организованном Западом", Кремль с тех пор использует как одно из оправданий агрессии против Украины.
Маск не впервые делает громкие заявления по Украине. В конце октября он обвинил украинские элиты в обогащении на международной помощи, а американских политиков - в использовании этих средств для своих кампаний.
Тогда же появились данные, что миллиардер лично распорядился замедлить работу Starshield для Украины. В Конгрессе США заявили, что в случае подтверждения этой информации необходимо официальное расследование, ведь такие действия могут нарушать законодательство. В настоящее время украинские военные снова фиксируют ограничения Starshield на линии фронта и оккупированных территориях.