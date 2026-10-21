Маск особисто розпорядився обмежити роботу Starlink для України, - WSJ

Мільярдер Ілон Маск особисто розпорядився уповільнити роботу військової версії Starlink, на яку покладається Україна. Це рішення викликало "паніку" у Києві та замішання в адміністрації Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами двох джерел, минулого тижня Маск обмежив швидкість підключення української техніки до супутникової мережі, що зробило деякі наступальні дрони та дрони-перехоплювачі фактично марними.

Незабаром після того, як стало відомо про уповільнення роботи Starlink, Маск та Трамп обговорили це рішення у телефонній розмові. Одне з джерел стверджує, що обидва обговорювали це питання ще до ухвалення рішення про уповільнення.

Публічні заяви президента України Володимира Зеленського, а саме заяви про те, що українці можуть загинути, якщо не буде відновлено обслуговування - призвели до широкої плутанини про те, хто наказав уповільнити роботу, а також неофіційне розслідування всередині Білого дому.

Джерела кажуть, що під час скандалу представники SpaceX зв'язалися зі своїми колегами із Білого дому. Вони прагнули єдиного розумію та подальшого повідомлення, яке компанія та адміністрація Трампа "скоординували ще до розпорядження Маска".

Сам Маск через кілька годин після новини про уповільнення написав у соцмережах, що будь-які обмеження визначаються військовими США. Трамп заявив журналістам, що не знає, хто винен у засіданні Starlink, але хотів би це з'ясувати.

Деякі американські чиновники стверджують, що Маск діяв в односторонньому порядку і що Трамп не віддавав жодних розпоряджень щодо України

Проте джерело, знайоме із ситуацією, каже, що Маск розмовляв з кількома високопосадовцями адміністрації, включаючи Трампа, перш ніж запровадити нове обмеження швидкості. Українські джерела повідомили, що це дозволило російським ракетам обходити системи ППО України.