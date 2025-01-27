Може працювати під водою і в повітрі: у Китаї створили новітній дрон Feiyi

Китай представив унікальний дрон Feiyi. Він може працювати як під водою, так і в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Як пише видання, дрон було розроблено вченими Північно-Західного політехнічного університету та Китайського центру досліджень і розробок у галузі аеродинаміки.

Розробники заявляють, що Feiyi - перший у світі дрон, який можна запускати з-під води з підводного човна. Зазначається, що дрон може багаторазово курсувати між морем і небом, повертаючись на субмарину. Цього вдалось досягти завдяки унікальній конструкції складних крил - вони зменшують опір води, і гребним гвинтам, що забезпечують підводний рух.

"У нього великий потенціал для застосування в таких військових галузях, як морська розвідка, спостереження, завдавання ударів і атака", - зазначив доцент NWPU Донг Чан'їн.

За його словами, здатність Feiyi переміщатися по воді та повітрю кілька разів за один цикл запуску істотно підвищує рівень маскування і виживання. Адже лопаті Feiyi складаються за 5 секунд, що робить його більш мобільним і потайним

Відомо, що дрон може нести розвідувальне обладнання, модулі зв'язку або спеціалізовані модулі для виконання автономних завдань з використанням технологій штучного інтелекту. Ймовірно, Feiyi може кардинально змінити баланс сил забезпечуючи Китаю стратегічну перевагу.

Нагадаємо, минулою весною стало відомо, що китайські вчені розробили військовий безпілотник, здатний швидко розділятися на шість окремих частин у повітрі. Вони стверджують, що це технологічний прорив, який може змінити поле бою.