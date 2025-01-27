Может работать под водой и в воздухе: в Китае создали новейший дрон Feiyi

Китай представил уникальный дрон Feiyi. Он может работать как под водой, так и в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Как пишет издание, дрон был разработан учеными Северо-Западного политехнического университета и Китайского центра исследований и разработок в области аэродинамики.

Разработчики заявляют, что Feiyi - первый в мире дрон, который можно запускать из-под воды с подводной лодки. Отмечается, что дрон может многократно курсировать между морем и небом, возвращаясь на субмарину. Этого удалось достичь благодаря уникальной конструкции сложных крыльев - они уменьшают сопротивление воды, и гребным винтам, обеспечивающим подводное движение.

"У него большой потенциал для применения в таких военных областях, как морская разведка, наблюдение, нанесение ударов и атака", - отметил доцент NWPU Донг Чанъин.

По его словам, способность Feiyi перемещаться по воде и воздуху несколько раз за один цикл запуска существенно повышает уровень маскировки и выживаемости. Ведь лопасти Feiyi складываются за 5 секунд, что делает его более мобильным и скрытным

Известно, что дрон может нести разведывательное оборудование, модули связи или специализированные модули для выполнения автономных задач с использованием технологий искусственного интеллекта. Вероятно, Feiyi может кардинально изменить баланс сил обеспечивая Китаю стратегическое преимущество.

Напомним, прошлой весной стало известно, что китайские ученые разработали военный беспилотник, способный быстро разделяться на шесть отдельных частей в воздухе. Они утверждают, что это технологический прорыв, который может изменить поле боя.