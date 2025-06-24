"Може перемогти": кандидат Трампа на ключову військову посаду в Європі про Україну

"Я думаю, що Україна може перемогти. Я думаю, що коли ваша батьківщина перебуває під загрозою, ви боретеся з завзятістю, яку нам важко собі уявити", - заявив він під час слухань у Сенаті щодо затвердження його кандидатури.

Хто такий Гринкевич

Нещодавно міністр оборони США Піт Хегсет оголосив, що Трамп висунув нову кандидатуру на посаду верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО. Вибір Трампа пав на генерал-лейтенанта ВПС Алексуса Дж. Гринкевича, який наразі обіймає посаду директора операцій J-3 Об'єднаного штабу Пентагону, Вашингтон, округ Колумбія.

Окрім посади в НАТО, генерал-лейтенант буде призначений командувачем Європейського командування США.