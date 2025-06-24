"Может победить": кандидат Трампа на ключевую военную должность в Европе об Украине

"Я думаю, что Украина может победить. Я думаю, что когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с упорством, которое нам трудно себе представить", - заявил он во время слушаний в Сенате по утверждению его кандидатуры.

Кто такой Гринкевич

Недавноминистр обороны США Пит Хегсет объявил, что Трамп выдвинул новую кандидатуру на должность верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО. Выбор Трампа пал на генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Дж. Гринкевича, который сейчас занимает должность директора операций J-3 Объединенного штаба Пентагона, Вашингтон, округ Колумбия.

Кроме должности в НАТО, генерал-лейтенант будет назначен командующим Европейского командования США.