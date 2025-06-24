"Може перемогти": кандидат Трампа на ключову військову посаду в Європі про Україну

У команді президента США Дональда Трампа вважають, що Україна все ж може перемогти у війні проти Росії

Про це заявив кандидат Трампа на посаду головнокомандувача збройними силами США в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я думаю, що Україна може перемогти. Я думаю, що коли ваша батьківщина перебуває під загрозою, ви боретеся з завзятістю, яку нам важко собі уявити", - заявив він під час слухань у Сенаті щодо затвердження його кандидатури. Хто такий Гринкевич Нещодавно м іністр оборони США Піт Хегсет оголосив, що Трамп висунув нову кандидатуру на посаду верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО. Вибір Трампа пав на генерал-лейтенанта ВПС Алексуса Дж. Гринкевича, який наразі обіймає посаду директора операцій J-3 Об'єднаного штабу Пентагону, Вашингтон, округ Колумбія. Окрім посади в НАТО, генерал-лейтенант буде призначений командувачем Європейського командування США.