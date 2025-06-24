"Може перемогти": кандидат Трампа на ключову військову посаду в Європі про Україну
У команді президента США Дональда Трампа вважають, що Україна все ж може перемогти у війні проти Росії
Про це заявив кандидат Трампа на посаду головнокомандувача збройними силами США в Європі генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Я думаю, що Україна може перемогти. Я думаю, що коли ваша батьківщина перебуває під загрозою, ви боретеся з завзятістю, яку нам важко собі уявити", - заявив він під час слухань у Сенаті щодо затвердження його кандидатури.
Хто такий Гринкевич
Нещодавно міністр оборони США Піт Хегсет оголосив, що Трамп висунув нову кандидатуру на посаду верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО. Вибір Трампа пав на генерал-лейтенанта ВПС Алексуса Дж. Гринкевича, який наразі обіймає посаду директора операцій J-3 Об'єднаного штабу Пентагону, Вашингтон, округ Колумбія.
Окрім посади в НАТО, генерал-лейтенант буде призначений командувачем Європейського командування США.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не планують виходити з НАТО. Однак він зажадав, щоб члени Альянсу збільшили витрати на оборону до 5% від ВВП - тобто значно більше, ніж зараз витрачає Вашингтон.
Окрім цього ЗМІ повідомляли про плани адміністрації президента США Дональда Трампа вивести частину зі 100-тисячного контингенту в Європі або про передислокацію. Зокрема, видання The Telegraph писало про намір виведення 35 тисяч американських військових із Німеччини та їхньої передислокації у Східну Європу, зокрема в Угорщину.
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