"Может победить": кандидат Трампа на ключевую военную должность в Европе об Украине
В команде президента США Дональда Трампа считают, что Украина все же может победить в войне против России
Об этом заявил кандидат Трампа на должность главнокомандующего вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Я думаю, что Украина может победить. Я думаю, что когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с упорством, которое нам трудно себе представить", - заявил он во время слушаний в Сенате по утверждению его кандидатуры.
Кто такой Гринкевич
Недавноминистр обороны США Пит Хегсет объявил, что Трамп выдвинул новую кандидатуру на должность верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО. Выбор Трампа пал на генерал-лейтенанта ВВС Алексуса Дж. Гринкевича, который сейчас занимает должность директора операций J-3 Объединенного штаба Пентагона, Вашингтон, округ Колумбия.
Кроме должности в НАТО, генерал-лейтенант будет назначен командующим Европейского командования США.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не планируют выходить из НАТО. Однако он потребовал, чтобы члены Альянса увеличили расходы на оборону до 5% от ВВП - то есть значительно больше, чем сейчас тратит Вашингтон.
Кроме этого СМИ сообщали о планах администрации президента США Дональда Трампа вывести часть из 100-тысячного контингента в Европе или о передислокации. В частности, издание The Telegraph писало о намерении вывода 35 тысяч американских военных из Германии и их передислокации в Восточную Европу, в частности в Венгрию.
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