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Може настав час прискоритися? У Кулеби звернулися до Німеччини через танки для України

Фото: заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Україна звернулася з проханням до Німеччини про танки на 7 день після початку широкомасштабного вторгнення Росії до України. Але ФРН забракло 327 днів, щоб ухвалити рішення про передачу техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника.

"Нагадуємо: Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням поставити танки Leopard 3 березня 2022 року, на 7-й день після того, як Росія розпочала війну на знищення проти української державності та української нації. Сьогодні 334 день варварської російської війни. Може час прискорити цей процес?" - написав він.

Як повідомлялось, заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик заявив, що Німеччина може опинитися у міжнародній ізоляції, якщо відмовлятиметься передавати танки Україні. Тиск на Берлін чинять країни Центральної та Східної Європи, Великобританія та США.

До того ж міністри закордонних справ країн Євросоюзу сьогодні обговорюватимуть військову підтримку України. Зокрема, на порядку денному передача танків.

Додамо, що Естонія в рамках нового найбільшого пакету допомоги Україні вирішила передати усі свої 155-мм гаубиці. В посольстві Естонії в Україні заявили, що хочуть "таким чином створити прецедент, щоб інші країни не мали жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні".

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