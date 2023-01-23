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Может пора ускориться? У Кулебы обратились к Германии из-за танков для Украины

Фото: заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украина обратилась с просьбой к Германии о танках на 7 день после начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Но ФРГ не хватило 327 дней, чтобы принять решение о передаче техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замминистра иностранных дел Андрея Мельника.

"Напоминаем: Украина официально обратилась к Германии с просьбой поставить танки Leopard 3 марта 2022 года, на 7-й день после того, как Россия начала войну на уничтожение против украинской государственности и украинской нации. Сегодня 334 день варварской российской войны. Может пора ускорить этот процесс?" - написал он.

Как сообщалось, заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия может оказаться в международной изоляции, если будет отказываться передавать танки Украине. Давление на Берлин оказывают страны Центральной и Восточной Европы, Великобритания и США.

К тому же, министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня будут обсуждать военную поддержку Украины. В частности, в повестке дня передачи танков.

Добавим, что Эстония в рамках нового крупнейшего пакета помощи Украине решила передать все свои 155-мм гаубицы. В посольстве Эстонии в Украине заявили, что хотят "таким образом создать прецедент, чтобы другие страны не имели никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".

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