ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Естонія передає Україні усі свої 155-мм гаубиці, - посол

Новость на русском →
Таллінн, Понеділок 23 січня 2023 09:25
Естонія передає Україні усі свої 155-мм гаубиці, - посол Фото: Естонія передає Україні всі свої 155-мм гаубиці (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Естонія в рамках нового найбільшого пакету допомоги Україні вирішила передати усі свої 155-мм гаубиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Естонії в Україні.

"Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні. І хочемо таким чином створити прецедент, щоб інші країни не мали жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - заявив посол Естонії Каймо Кууск.

Він зазначив, що всього з початку війни Таллінн виділив Україні кілька пакетів військової допомоги, їх загальна сума становить понад 1% ВВП країни.

Як відомо, уряд Естонії минулого тижня ухвалив рішення виділити найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро. До нього увійшли:

  • десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;
  • тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами;
  • засоби підтримки артилерійських підрозділів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія планує цього місяця подати юридичний план арешту російських активів у країні. Країна має намір першою у Європі розпочати передачу заморожених активів РФ Україні.

За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже 20 мільйонів євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Військова допомога Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак у двох областях і знищили 3 склади окупантів, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак у двох областях і знищили 3 склади окупантів, - Генштаб
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни