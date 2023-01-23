Естонія передає Україні усі свої 155-мм гаубиці, - посол

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Естонії в Україні.

"Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні. І хочемо таким чином створити прецедент, щоб інші країни не мали жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - заявив посол Естонії Каймо Кууск.

Він зазначив, що всього з початку війни Таллінн виділив Україні кілька пакетів військової допомоги, їх загальна сума становить понад 1% ВВП країни.

Як відомо, уряд Естонії минулого тижня ухвалив рішення виділити найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро. До нього увійшли: