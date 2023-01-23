Естонія передає Україні усі свої 155-мм гаубиці, - посол
Естонія в рамках нового найбільшого пакету допомоги Україні вирішила передати усі свої 155-мм гаубиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Естонії в Україні.
"Ми віддаємо всі наші 155-мм гаубиці Україні. І хочемо таким чином створити прецедент, щоб інші країни не мали жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні", - заявив посол Естонії Каймо Кууск.
Він зазначив, що всього з початку війни Таллінн виділив Україні кілька пакетів військової допомоги, їх загальна сума становить понад 1% ВВП країни.
Як відомо, уряд Естонії минулого тижня ухвалив рішення виділити найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 млн євро. До нього увійшли:
- десятки гаубиць калібру 155 мм FH-70 та 122-мм D-30;
- тисячі артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- сотні протитанкових гранатометів М2 "Карл-Густаф" із боєприпасами;
- засоби підтримки артилерійських підрозділів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія планує цього місяця подати юридичний план арешту російських активів у країні. Країна має намір першою у Європі розпочати передачу заморожених активів РФ Україні.
За оцінками естонського органу боротьби з відмиванням грошей, заморожені кошти на рахунках, що належать росіянам у країні, становлять майже 20 мільйонів євро.
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