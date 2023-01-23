МЗС Польщі передрік Німеччині міжнародну ізоляцію у разі відмови передати танки Україні

Німеччина може опинитися у міжнародній ізоляції, якщо відмовлятиметься передавати танки Україні. Тиск на Берлін чинять країни Центральної та Східної Європи, Великобританія та США, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик.

"Німеччина, відмовляючись від відправлення танків, потрапляє у певну міжнародну ізоляцію і її становище буде дуже слабким, якщо воно продовжить зберігати таке становище", - сказав він в ефірі польського радіо.

Коментуючи слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок про те, що Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2, він сказав, що "ця заява важлива і є новинкою, тому що Німеччина досі не висловлювала такої позиції".

"Вчорашня заява міністра закордонних справ - це щось нове", - сказав він і зазначив, що тиск на Німеччину чинили багато країн Центральної та Східної Європи, Великобританії та США.

Мулярчик також сказав, що Польща не просила Німеччини про передачу танків, зазначивши, що це питання знаходиться у розпорядженні прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та віце-прем'єра, голови Міністерства національної оборони Маріуша Блащака. "Такий запит, звичайно, має бути поданий, і я припускаю, що він буде поданий, коли Польща створить певну коаліцію країн", - додав він.

За його словами, Німеччина реалізує своє геополітичне бачення, і "сьогодні вони мають зіткнутися з тим фактом, що їхнє бачення суперечить тому, що вони говорять, тому, що вони зобов'язалися захищати - міжнародному праву, цілісності та суверенітету країн, правлінню закону, прав людини ".

"Сьогодні ця німецька політика стикається з тим, про що вони завжди говорили, і, на жаль, на цьому тлі вона виглядає досить убого, тому що їхні дії несумісні з їхніми гучними заявами про те, що вони нібито захищають", - сказав Муларчик.

"Лише громадськість, міжнародний тиск та тиск ЗМІ можуть змінити рішення уряду Німеччини", - сказав він.