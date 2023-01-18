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Не может быть и речи: в России возмущены мирным планом Зеленского

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Среда 18 января 2023 11:52
Не может быть и речи: в России возмущены мирным планом Зеленского Фото: Сергей Лавров, глава МИД России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

В Кремле возмущены формулой мира президента Украины Владимира Зеленского, которую он озвучил на саммите G20. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что об этом "не может быть и речи".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TACC.

"Зеленский выдвигает какие-то совершенно нелепые инициативы, план по 10 пунктам, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативам не может быть и речи", - заявил российский министр.

Лавров также отметил, что не может быть переговоров из-за того, что президент Украины якобы "законодательно запретил вести переговоры с российским правительством".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 15 ноября президент Украины выступил на саммите G20 в режиме онлайн, во время которого озвучил формулу мира.

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