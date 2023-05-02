Може бути гучно. Жителів Київської області попередили про вибухи
Фото: жителів Київської області попередили про вибухи (Getty Images)
У Вишгородському районі Київської області сьогодні, 2 травня, може бути чутно вибухи. Вони пов'язані із роботами зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.
"Сьогодні, 2 травня, на території Вишгородського району підрозділи ДСНС проводять роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
В ОВА закликають мешканців дотримуватися правил безпеки та зберігати спокій.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Вишгородському районі Київської області виявили частину реактивного снаряда від РСЗВ "Ураган".
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