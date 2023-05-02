Може бути гучно. Жителів Київської області попередили про вибухи

У Вишгородському районі Київської області сьогодні, 2 травня, може бути чутно вибухи. Вони пов'язані із роботами зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Сьогодні, 2 травня, на території Вишгородського району підрозділи ДСНС проводять роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні. В ОВА закликають мешканців дотримуватися правил безпеки та зберігати спокій.