Может быть громко. Жителей Киевской области предупредили о взрывах

В Вышгородском районе Киевской области сегодня, 2 мая, могут быть слышны взрывы. Они связаны с работами по уничтожению взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"Сегодня, 2 мая, на территории Вышгородского района подразделения ГСЧС проводят работы по уничтожению взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении. В ОВА призывают жителей соблюдать правила безопасности и сохранять спокойствие.