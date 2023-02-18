Може бути гучно. Під Києвом сьогодні проводитимуть навчання сил ППО

Фото: під Києвом сьогодні проводитимуть навчання сил ППО, можливі звуки вибухів (GettyImages)

У суботу, 18 лютого, мешканці Бучанського району Київської області можуть чути звуки вибухів. Тут проводитимуть навчання сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бучанської міської ради.

"Може бути гучно. Сьогодні, 18 лютого, в Бучанському районі відбудеться тренувальне навчання мобільних груп ППО Бучанської ДФТГ", - йдеться в повідомленні. Як повідомлялося, в Івано-Франківській області в суботу 18 січня через навчання військових можуть бути чути вибухи.