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Може бути гучно. Під Києвом сьогодні проводитимуть навчання сил ППО

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Київ, Субота 18 лютого 2023 12:02
Може бути гучно. Під Києвом сьогодні проводитимуть навчання сил ППО Фото: під Києвом сьогодні проводитимуть навчання сил ППО, можливі звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 18 лютого, мешканці Бучанського району Київської області можуть чути звуки вибухів. Тут проводитимуть навчання сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бучанської міської ради.

"Може бути гучно. Сьогодні, 18 лютого, в Бучанському районі відбудеться тренувальне навчання мобільних груп ППО Бучанської ДФТГ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області в суботу 18 січня через навчання військових можуть бути чути вибухи.

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