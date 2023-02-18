Может быть громко. Под Киевом сегодня будут проводить обучение сил ПВО

Фото: под Киевом сегодня будут проводить обучение сил ПВО, возможны звуки взрывов (GettyImages)

В субботу, 18 февраля, жители Бучанского района Киевской области могут слышать звуки взрывов. Здесь будут проводить обучение сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Бучанского городского совета.

"Может быть громко. Сегодня, 18 февраля, в Бучанском районе состоится тренировочное обучение мобильных групп ПВО Бучанской ДФТО", - говорится в сообщении. Как сообщалось, в Ивано-Франковской области в субботу 18 января из-за учений военных могут быть слышны взрывы.