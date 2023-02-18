На Івано-Франківщині сьогодні може бути "гучно": в чому справа

На Івано-Франківщині в суботу 18 січня через навчання військових можуть бути чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

"Якщо ви сьогодні чуєте звуки вибухів у час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вранці 18 лютого оголошено машстабну тривогу. За інформацією голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма, над регіоном помічені дві повітряні цілі, які летять на західному напрямку.

Як відомо, раніше військові попереджали, що готовими до ракетних атак ворога потрібно бути завжди, оскільки РФ тримає на бойовому чергуванні кораблі з ракетами "Калібр" і може завдати удару будь-якої миті.

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