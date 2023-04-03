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Може бути гучно: в Одеській області знищать мінометну міну

Фото: В Одеській області знищать мінометну міну часів другої світової (telegram dsns)
Автор: Максим Шушко

Фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області знищать мінометну міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

У селі Розселенець Одеської області напередодні виявили мінометну міну калібру 60 мм. Боєприпав "дістався у спадок" з часів Другої світової війни. ЇЇ контрольовано знищать на безпечному майданчику фахівці ДСНС.

Раніше ми писали, в неділю, 2 квітня, в Одеській області стався вибух у дворі будинку колишньої судді.

Нагадаємо, під Києвом собака знайшов гранату. Мешканець села вивів собаку до місцевого лісу, де пес натрапив на небезпечний предмет.

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