Может быть громко: в Одесской области уничтожат минометную мину

Специалисты государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области уничтожат минометную мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

В селе Расселенец Одесской области накануне обнаружили минометную мину калибра 60 мм. Боеприпал "достался в наследство" со времен Второй мировой войны. Ее контролируемо уничтожат на безопасной площадке специалисты ГСЧС.

Ранее мы писали, в воскресенье, 2 апреля, в Одесской области произошел взрыв во дворе дома бывшего судьи.

Напомним, под Киевом собака нашла гранату. Житель села вывел собаку в местный лес, где пес наткнулся на опасный предмет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.