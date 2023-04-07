Може бути гучно. У Київській області проведуть ліквідацію вибухівки
Жителів Бориспільського району, Київської області, попередили про роботу піротехнічних служб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.
Як повідомили у відомстві, у районі буде проходити ліквідація вибухівки. Через це місцеві жителі можуть чути вибухів.
Українців закликають зберігати спокій, а під час тривоги перебувати в укриттях.
За даними керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, у Бориспільському районі, неподалік села Вороньки, було виявлено залишки ворожого безпілотника.
"Поблизу села Вороньків щойно знайшли залишки нерозірваної бойової частини ворожого безпілотника, збитого раніше. Працівниками вибухотехнічної служби Київщини буде виконане кероване знищення боєприпасу", - написав він в Telegram.
Фото: у Київській області проведуть ліквідацію вибухівки (t.me/andrii_nebytov)
Нагадаємо, у вівторок, 4 квітня, у Києві та області лунали звуки вибухів. Вони пов'язані зі знищенням вибухонебезпечних предметів на північних околицях столиці.
Нагадаємо, 2 квітня біля житлового будинку у Білій Церкві стався вибух, внаслідок чого загинула людина.
Також зазначимо, що нещодавно собака у селі Мощун Київської області лісі виявив гранату.
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