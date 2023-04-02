В Київській області біля будинку стався вибух: є загиблий

Сьогодні, 2 квітня, біля житлового будинку стався вибух. В результаті чого одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Київської області.

"Білоцерківець 2 квітня, о 14 годині, повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка", - заявили в поліції.

Фото: в Білій Церкві стався вибух (t.me/policekyivregion)

За їх даними, внаслідок вибуху загинув 59-річний чоловік, що хворів та мав вади ніг. На місці події вибухотехніки виявили чеку.

"На місці працюють поліцейські Київської області, патрульна поліція, рятувальники та медики", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні в Одеській області стався вибух у дворі будинку колишньої судді.

Крім того, вчора ввечері у Херсоні пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі припускали, що окупанти обстрілюють місто.

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