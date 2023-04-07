Может быть громко. В Киевской области проведут ликвидацию взрывчатки

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской ОВА.

"Вблизи села Вороньков только нашли остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее. Работниками взрывотехнической службы Киевщины будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса", - написал он в Telegram.

По данным руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова, в Бориспольском районе, недалеко от села Вороньки, были обнаружены остатки вражеского беспилотника.

Украинцев призывают сохранять покой, а во время тревоги находиться в укрытиях.

Как сообщили в ведомстве, в районе будет проходить ликвидация взрывчатки. Поэтому местные жители могут слышать взрывы.

Напомним, во вторник, 4 апреля, в Киеве и области раздавались звуки взрывов. Они связаны с уничтожением взрывоопасных предметов в северных окрестностях столицы.

Напомним, 2 апрелявозле жилого дома в Белой Церкви произошел взрыв , в результате чего погиб человек.

Также отметим, что недавно собака в селе Мощун Киевской области в лесу обнаружила гранату .

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