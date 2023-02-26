Може бути у будь-який момент. Ігнат порадив не прив'язувати до дат обстріли з боку РФ

Про це пише РБК-Україна з посилання на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі національного телемарафону.

"Я зараз перебуваю у Вінниці, і люди в ці дні тут, як і на заході України, очікують на удари далекобійними ракетами... Ми говоримо, що ворог атакуватиме критичну інфраструктуру, і прив'язуємося до символічних дат. Однак у нас війна, і удар може бути у будь-який момент", - сказав він.

Він зауважив, що у більшості східних областей люди живуть під постійними обстрілами.

"Я хочу сказати, що в режимі щоденного очікування живуть Харківська, Одеська, Запорізька, Херсонська області. Вибухи там лунають, удари. Жителі не обирають собі там дату 23-24 лютого - вони живуть із цим. І Україна має знати, що там дуже гаряче", - підкреслив Ігнат.