Может быть в любой момент. Игнат посоветовал не привязывать к дате обстрелы со стороны РФ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального телемарафона.

"Я сейчас нахожусь в Виннице, и люди в эти дни здесь, как и на западе Украины, ожидают удары дальнобойными ракетами... Мы говорим, что враг будет атаковать критическую инфраструктуру, и привязываемся к символическим датам. Однако у нас война, и удар может быть в любой момент", - сказал он.

Он отметил, что в большинстве восточных областей люди живут под постоянными обстрелами.

"Я хочу сказать, что в режиме ежедневного ожидания живут Харьковская, Одесская, Запорожская, Херсонская области. Взрывы там раздаются, удары. Жители не выбирают себе там дату 23-24 февраля - они живут с этим. И Украина должна знать, что там очень горячее", - подчеркнул Игнат.