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В Мозамбике число жертв наводнения превысило 600 человек

Новости » Происшествия    24.03.2019 - 17:19
В Мозамбике число жертв наводнения превысило 600 человек
Фото: последствия наводнения в Мозамбике (twitter.com/AlexBahati12)

В результате тропического циклона погибло по меньшей мере 644 человека

Министр по вопросам окружающей среды Мозамбика Селсо Коррейя в воскресенье, 24 марта, сообщил, что в результате природной катастрофы, которая вызвана тропическим циклоном "Идай" количество жертв составило по меньшей мере 644 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Коррейя рассказал, что в результате наводнения около 110 тыс. жителей страны потеряли свои дома и были вынуждены переселиться во временные приюты. Вместе с тем Международный комитет Красного Креста сообщил, что начали появляться первые случаи холеры, а также возросло количество заболевших малярией.

Также гуманитарная организация "Save the childrenсообщила о большом количестве детей, которые "бродят по развалинам в поисках своих родителей".

В ООН считают, что этот циклон мог стать самой страшной катастрофой в южном полушарии. По подсчетам пострадавшими от него оказались около 1,8 млн человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что число жертв наводнения в Мозамбике продолжает расти. Министр земли и окружающей среды Мозамбика Селсо Коррейя сообщил, что в данное время ситуация улучшается, но еще остается критической несмотря на то, что становиться легче работать на местах.

 

 

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Новости Украины наводнениеМозамбик
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