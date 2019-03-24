Число погибших из-за тропического циклона в Африке возросло к 761

Фото: циклон в Африке (из открытых источников)

Пострадали полмиллиона человек

В результате удара тропического циклона "Идай" в Африке число погибших достигло 761 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что наводнения в Мозамбике унесли жизни 446 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави - 56. Также в результате удара тропического циклона пострадали полмиллиона человек.

Отметим, циклон "Идай" на прошлой неделе обрушился на портовый город Мозамбика со скоростью ветра до 170 км в час (105 миль в час), а затем переместился вглубь материка в Зимбабве и Малави, затопив население и опустошив дома.

В заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) указано, что масштабы ущерба, нанесенного циклоном Идай, который налетел на мозамбикский город Бейра, колоссальные и ужасные. В документе отмечается, что 90% города с населением более 500 тысяч человек и его окрестностей были "повреждены или разрушены".

Отмечалось, что в результате сильных дождей, которые вызвали наводнения и разрушения в восточных частях Зимбабве, пропали без вести по меньшей мере 100 человек.