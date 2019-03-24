У Мозамбіку число жертв повені перевищило 600 осіб

Фото: наслідки повені в Мозамбіку (twitter.com/AlexBahati12)

В результаті тропічного циклону загинуло щонайменше 644 людини

Міністр з питань навколишнього середовища Мозамбіку Селсо Коррейя в неділю, 24 березня, повідомив, що в результаті природної катастрофи, яка викликана тропічним циклоном "Ідай" кількість жертв склала щонайменше 644 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Коррейя розповів, що в результаті повені близько 110 тис. жителів країни втратили свої будинки і були змушені переселитися в тимчасові притулки. Разом з тим Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що почали з'являтися перші випадки холери, а також зросла кількість хворих малярією.

Також гуманітарна організація "Save the children" повідомила про велику кількість дітей, які "бродять по руїнах в пошуках своїх батьків".

В ООН вважають, що цей циклон міг стати найстрашнішою катастрофою в південній півкулі. За підрахунками постраждалими від нього виявилися близько 1,8 млн осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що число жертв повені в Мозамбіку продовжує зростати. Міністр землі і навколишнього середовища Мозамбіку Селсо Коррейя повідомив, що в даний час ситуація покращується, але ще залишається критичною незважаючи на те, що стає легше працювати на місцях.