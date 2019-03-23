Число жертв наводнения в Мозамбике продолжает расти

Фото: последствия наводнения в Мозамбике (twitter.com/AlexBahati12)

Число погибших возросло до 417 человек

Власти Мозамбика сообщили, что число жертв циклона, который накрыл южную часть Африки достигло 417 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр земли и окружающей среды Мозамбика Селсо Коррейя сообщил, что в данное время ситуация улучшается, но еще остается критической несмотря на то, что становиться легче работать на местах.

"Но, к сожалению, число погибших растет, сейчас у нас 417 человек, которые погибли", - заявил Коррейя.

Также министр рассказал, что около 1,5 тыс. человек нуждаются в экстренном спасении с деревьев и крыш домов.

Ранее РБК-Украина писало, что по данным Министерства информации Зимбабве, в юго-восточной части страны из-за бурного тропического шторм Идай погибли по меньшей мере 24 человек, а также 40 считаются пропавшими без вести.

Также сообщалось, что число жертв тропического циклона в Африке превысило 160. В заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) указано, что масштабы ущерба, нанесенного циклоном Идай, который налетел на мозамбикский город Бейра, колоссальные и ужасные.